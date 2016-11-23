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Otoyola atlayan Suriyeli çocuklar ölüme davetiye çıkardı

Esenyurt'ta mendil satarak geçimlerini sağlayan Suriyeli çocuklar metrobüse ücretsiz binebilmek için hızla ilerleyen araçlara aldırmadan E-5 karayoluna atladı. Suriyeli çocukların ölüme davetiye çıkardığı o anlar saniye saniye görüntülendi.

Otoyola atlayan Suriyeli çocuklar ölüme davetiye çıkardı

23 Kasım 2016 09:53
Otoyola atlayan Suriyeli çocuklar ölüme davetiye çıkardı - Tıkla İzle

E-5 karayolu Esenyurt Saatdere Mevkii'nde meydana gelen olayda mendil satarak geçimlerini sağlayan Suriyeli çocuklar ölüme davetiye çıkardı. Suriyeli çocuklar seyir halinde hızla ilerleyen araçlara aldırmadan yola atlayarak karşıya geçti. Karşıya geçtikten sonra metrobüs yoluna giren çocuklar metrobüslerin çift yönlü hızla ilerlediği yolda yürümeye başladı. Daha sonra metrobüs durağına ulaşan çocuklar gişelerden geçmeden metrobüse bindi. Metrobüse ücretsiz binmek için ölümle burun buruna gelen çocukların o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Suriyeli çocuklar E-5 karayolunda seyir halindeki araçların arsından geçerek metrobüs yoluna giriyor. Bir süre metrobüs yolunda ilerleyen çocuklar durağa geliyor. Ardından gişelerden geçmeden durağa giriyor.

Oğuzcan Yazar 

Etiketler: Esenyurt, mendil


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