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Otoyolda ters yöne giden otomobil kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halindeyken verdiği mola sonrası sürücüsünün ters yönde ilerlediği otomobil kamyonla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralı kurtuldu.

Otoyolda ters yöne giden otomobil kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

05 Ocak 2018 04:20

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan 06 DJ 1903 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Kama, dinlenmek için yol üzerindeki bir tesiste mola verdi. Dinlenme tesisine girdikten bir süre sonra seyahatine devam etmek için otomobiline binen Kama, bir anlık dalgınlıkla tesisin İstanbul yönünden çıkış yaparak hızla ters yöne ilerledi.

Mustafa Kama yönetimindeki otomobil ters şeritten ilerlediği sırada, Ankara istikametine giden Adil Küçükhüseyin idaresindeki 06 AY 7192 plakalı kamyonla Çaydurt mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kama yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa Kama, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırdı.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Küçükhüseyin, otomobilin ters yöne girdiğini ve sol tarafında araç olduğu için kaçamadığını söyledi. 

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, otomobil

 

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