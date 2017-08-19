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Otoyolda yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, otoyolda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Otoyolda yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

19 Ağustos 2017 09:41
Otoyolda yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu - Tıkla İzle

Kaza, bugün gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki Seferihisar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 AGP 97 plakalı otomobil, İzmir istikametinden Çeşme yönüne seyir haliyken, otoyolda yolun karşı tarafına geçmek isteyen 28 yaşındaki Özlenen Baz'a çarptı. Baz, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken, trafik akışı yan yoldan kontrollü bir şekilde sağlandı. Öte yandan, Özlenen Baz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baz'a çarpan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Güzelbahçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi


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