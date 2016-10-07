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Otoyoldaki feci kaza güvenlik kamerasında

Tuzla'da aracının patlayan lastiğini değiştirirken kazaya meydan vermemek için telefonun ışığıyla trafiği yavaşlatmaya çalışan 3 çocuk babası Bahtiyar Demir, hızla gelen otomobilin kendisine çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak zemine çakıldı. Talihsiz adamın feci şekilde hayatını kaybettiği o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otoyoldaki feci kaza güvenlik kamerasında

07 Ekim 2016 09:03
Otoyoldaki feci kaza güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Tuzla D-100 Karayolu yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk babası 32 yaşındaki Bahtiyar Demir, aracının tekeri patlayınca aracı emniyet şeridine çekti. Olay yerine gelen tamirci lastiği değiştirirken Demir de emniyet amacıyla aracının arkasına duba dizdi. Bunun yeterli olmayacağını düşünerek bu kez uyarı mahiyetinde elindeki telefonun flaşını açarak sürücülerin dikkatini çekmeye çalıştı. Bu sırda emniyet şeridine giren bir otomobil, hızla Demir'e çarptı. Demir çarpmanı şiddetiyle metrelerce havaya uçarak zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demir'in eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Yolu yavaşlatma çabasındayken canından oldu
Demir'in acılı babası Muammer Demir kaza gününü anlatarak, “ Sabah 05.30'da beni aradı, arabasının lastiğinin patladığını ve yolda kaldıklarını anlattı. Bende yardımcı oldum, lastikçi buldum. Lastikçi lastiği yapmaya çalışırken Bahtiyar da dubalarla yolu emniyete almış. Başka kazalara meydan vermemek için telefonun flaşını açarak arabanın 100 metre kadar arkasından yolu yavaşlatma amacıyla kendisini feda etmiştir. Başka insanların canının yanmaması için orada yolu yavaşlatma çabasındayken bit tane araç uyudum bahanesiyle ben inanmıyorum onun uyuduğuna uyusaydı ya öndeki araçlara ya da bariyere çarpardı. Emniyet şeridine makas atarak nitekim bizim çocuğumuz vurup çocuğu 18 metre fırlatarak. Çocuk yere düşerken ensesi bariyere gelmesi sonucuyla ağır şekilde yaralanmıştır. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı vefat etti” dedi. 

“Oğluma çarpan kişi serbest bırakıldı”
Demir, “ Biz daha köye gitmeden, daha cenazemizi defnetmeden bu vuran şahıs Halil Tezcan adlı kişi serbest bırakılıyor. Sonuna kadar da gideceğim. Emniyet şeridine bu şekilde giren insanlara bir daha ehliyet verilmesin” diye konuştu. 

Anne Nazmiye demir ise geride 3 çocuğun kaldığını belirterek, “ Bana 3 tane yetim bıraktı gitti. Ben o yetimleri ne yapacağım, nasıl büyüteceğim. Ben onları Allah'a havale ediyorum” şeklinde konuştu. 

Feci kaza kamerada 

Feci kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Demir elindeki telefonun ışığını yakarak araçlara uyarıda bulunuyor. Bu sırada bir otomobil hızla Demir'e çarpıyor. Demir çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya uçuyor. Talihsiz adam daha sonra ise yere çakılıyor.
 

Metin Başar


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