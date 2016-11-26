Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Oturan adam 172 saatin sonunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Oturan adam 172 saatin sonunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Trabzon’da çay ocağı işleten ve yol üzerinde bulunan masalarını kaldırmak isteyen belediye görevlilerine tepki için yaklaşık 7 gün önce Atatürk Alanı’nda sandalye üzerinde oturarak tepkisini ortaya koyan Halit Şahin, dün akşam soğuk hava nedeniyle geçirdiği ağır gribal enfeksiyon sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oturan adam 172 saatin sonunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

26 Kasım 2016 11:46
Oturan adam 172 saatin sonunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Trabzon’da çay ocağı işleten Halit Şahin, bir süre önce yol üzerinde bulunan masalarını kaldırmak isteyen zabıta görevlileriyle tartışmaya başlamış, zabıtaların masaları kaldırmaya çalışmasıyla eline bıçak alarak eylem yapmıştı. Bu olayın ardından sosyal medyada adına ‘Oturan Adam’ ismiyle grup açılan ve 3 bin 240 üyesi bulanan Halit Şahin, 172 saattir Atatürk Alanı'na kurduğu masa ve sandalyesiyle oturma eylemi yapıyordu. 24 saat boyunca sandalyeden sadece tuvalet ihtiyacı için kalkan Şahin’in dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle geçirdiği ağır gribal enfeksiyon sonucu hastanede kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. 

Ozan Köse

Etiketler: Halit Şahin, Oturan adam, trabzon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç