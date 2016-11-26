Trabzon’da çay ocağı işleten Halit Şahin, bir süre önce yol üzerinde bulunan masalarını kaldırmak isteyen zabıta görevlileriyle tartışmaya başlamış, zabıtaların masaları kaldırmaya çalışmasıyla eline bıçak alarak eylem yapmıştı. Bu olayın ardından sosyal medyada adına ‘Oturan Adam’ ismiyle grup açılan ve 3 bin 240 üyesi bulanan Halit Şahin, 172 saattir Atatürk Alanı'na kurduğu masa ve sandalyesiyle oturma eylemi yapıyordu. 24 saat boyunca sandalyeden sadece tuvalet ihtiyacı için kalkan Şahin’in dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle geçirdiği ağır gribal enfeksiyon sonucu hastanede kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ozan Köse