Bakanlar Kurulu'nun bazı eşyalarda ÖTV, konutta ise KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV'yi 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi.

KDV'de düzenleme

Yine Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL - Bin TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 (Katma Değer Vergisi) KDV uygulanması hüküm altına alındı. Bu kapsamda, metrekare vergi değeri bin TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak. Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri bin TL ile 2 bin TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2 bin TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.