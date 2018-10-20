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Otyakmaz: 'Beraberlik kabul edebileceğimiz bir sonuç'

Otyakmaz: 'Beraberlik kabul edebileceğimiz bir sonuç'
Otyakmaz: 'Beraberlik kabul edebileceğimiz bir sonuç'

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Her iki takımın eksiklikleri, sakatları olmasına rağmen iyi mücadele ettiler. Maçın hakkı da beraberlikti. Bizde bazı pozisyonlar bulduk son tercihlerde iyi tercih yapmış olsaydık sonuca ulaşabilirdik. Beraberlik kabul edebileceğimiz bir sonuç" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da maç sonrası Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Otyakmaz yeni Fenerbahçe yönetimiyle ilk kez karşılaştıklarını ifade ederek kulübe yaptıklarını ziyaretten ötürü teşekkür etti.
Maçı değerlendiren Otyakmaz, "İyi bir maç oldu. Her iki takımın eksiklikleri, sakatları olmasına rağmen iyi mücadele ettiler. Maçın hakkı da beraberlikti. Biz de bazı pozisyonlar bulduk son tercihlerde iyi tercih yapmış olsaydık sonuca ulaşabilirdik. Birkaç tane de Fenerbahçe'nin pozisyonu var ama hiçbiri gol olmadı. Kendi sahamızda kazanmak istememiz rağmen 0-0'lık beraberlik kabul edebileceğimiz sonuç" dedi.

"Bundan sonra lige kopmalar olur" 

Ligin 3'te 1'lik bölümünün geride kaldığını ifade eden Otyakmaz, "Bundan sonra alt tarafta açılmalar olacağını düşünüyorum. Artık takımların mazereti kalmadı. Bütün takımların hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdiye kadar ligde alt taraf yakın gitmiş olabilir. Takımların denkliği de bunda önemi olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonra ufak tefek kopmalar olabilir" diye konuştu.
Veysel Korkmaz
 

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