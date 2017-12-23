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Otyakmaz: 'İlk yarıda arzu ettiğimiz puanları yakaladık'

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz Beşiktaş maçı sonrası, "İlk 10 içerisinde yer almayı arzu ediyorduk. Şimdi ilk 10'un içerisindeyiz. Bunu tutturduk. İkinci yarı da bu puanları toplarsak 50'nin üzerinde bir puanla ilk 10 içerisinde yer alırız" dedi.

Otyakmaz: İlk yarıda arzu ettiğimiz puanları yakaladık

23 Aralık 2017 20:50

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısını 3 puanla kapatmayı arzu ettiklerini ifade eden Otyakmaz, "Ama Beşiktaş ile oynadığımız için bir puana da razıydık. Önce durdur sonra 'vur' taktiğiyle oynayacaktık. Golü de erken bulduk daha sonra 1-1 oldu. Hem ilk yarıya hem de ikinci yarıya Beşiktaş çok iyi başladı 15-20 dakikalık periyotlarda ama ondan sonra oyunda dengeyi sağladık. Dakika 70'ten sonra oyunda hakimiyeti sağladığımızı düşüyorum.

O süreçte de gelen gol hak ettiğimiz galibiyete yol açtı. Bundan dolayı da çok mutluyuz. İlk yarı itibariyle arzu ettiğimiz puanları yakalamış bulunuyoruz. İlk 10 içerisinde yer almayı arzu ediyorduk. Şimdi ilk 10'un içerisindeyiz. Bunu tutturduk. İkinci yarı da bu puanları toplarsak 50'nin üzerinde bir puanla ilk 10 içerisinde yer alırız. Bugün taraftarımızda çok iyiydi. Oyuncularımızda çok iyiydi. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.

Takımın zorluk derecesi yüksek maçlara daha iyi motive olduğunu düşünmeye başladığını söyleyen Otyakmaz, "Biraz daha iyi motive oluyoruz diye düşünmeye başladım. Başakşehir geldiğinde lig lideriydi. Beşiktaş'ta buraya geldiğinde Şampiyonlar Lig'inde grubundan lider olarak çıkmış bir takımdı. Onlara karşı daha iyi motive oluyoruz demek ki kaybettiğimiz bu maçlarda da acaba iyi motive olamadık mı diye düşünüyorum" diye konuştu.

Veysel Korkmaz
 

 

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