Otyakmaz kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada ligin 11. haftasında İstanbul deplasmanında Ümraniyespor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin takımda soğuk duş etkisi yaptığını söyledi.

Ümraniye mağlubiyetinin takımı kendine getirdiğini belirten Otyakmaz, "Ondan sonraki yapılan toplantılar, takımın kenetlenmesi ve ideal on birimizi bulmamız 3 haftada 9 puanlık periyota soktu bizi. İnşallah devre arasına kadar böyle devam eder ve liderliği yakalarız. Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Sivasspor'un kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda tribünlerin boş kalması konusu da değinen Otyakmaz, "Taraftarsız olmuyor gerçekten. Eskişehirspor, Göztepe gibi takımlar iç sahada taraftarlarıyla kurdukları baskıyla maçlarını kazanabiliyorlar. Bizim yeni stadımız 27 bin 500 kişilik olmasına rağmen 3 bin taraftar kitlesine oynuyoruz. Bu bizim gibi büyük hedefleri olan takıma yakışmıyor. Taraftarlarımız bundan sonra da takımlarına güvenmiştir. Bütün taraftarlarımızı maçlara bekliyoruz. Onların da katkılarıyla ilk yarıyı lider bitirip takviyelerle birlikte şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Uğur Yiğit