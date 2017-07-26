Ovacıklı çocuklar ilk kez çamurla buluştu

Atölye çalışması kapsamında bir içerik belirlediklerini ifade eden heykeltıraş Erdal Duman, atölyeye katılan çocuklarda çevre ve doğa bilinci oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların kent doğasını okumaları adına atölye kapsamında hayvanlardan yola çıktıklarını dile getiren Duman, "Özellikle Tunceli ve Ovacık yöresinde yaşayan hayvanları, burada yetişen endemik bitki türleri mantar, ters lale ve sarımsağı konu edindik. Bunları yapmasalar da atölyede çocuklarla sohbet ediyoruz. Onlar anlatıyorlar, biz dinliyoruz. Biz anlatıyoruz, onlar dinliyorlar. Ayı, tilki, yaban tavşanı, ceylan ve gördüklerini, görmediklerini duyduklarını anlatıyorlar. Dolayısıyla onlardan yola çıkarak, buradaki heykel atölyesinde yapılanları aslında çocukların coğrafyayı tanımak adına yaptıkları bir çalışma" dedi.

Sidar Eren