Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yeteri kadar beslenemedikleri için kış uykusuna yatmamış olan bir anne ve iki yavru ayı, sağlık çalışanları tarafından Venk köprüsü yakınlarında görüldü. Ayıların kaçışını cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirten Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Tezen, "Ovacık'tan Tunceli Devlet Hastanesi'ne hasta götürdük. Sevk dönüşünde Venk köprüsü civarında bir anne ve iki yavru boz ayı, karayoluna inmişti. Daha sonra ambulansı gören ayılar, büyük bir telaşla önümüzde koşmaya başladı. Ben ve arkadaşlarım da ayıları görüntülemeyi başardık. Boz ayıların bu mevsimde kış uykusuna yatmamış olmasına çok şaşırdık. Ayılar, önümüzde koşarken renkli görüntüler ortaya çıktı" dedi.

Karayolu üzerinde seyir halinde olan ambulansın önünde bir süre koşan boz ayılar, daha sonra dağlık alana çıkıp gözden kayboldu.

Sidar Eren

