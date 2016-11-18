Eşsiz doğa güzelliğiyle ön plana çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'nı sınırları içerisinde bulunduran ve her mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Ovacık'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor. Munzur Dağları'nda ve yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda kar yağışının etkisini göstermesinin ardından ilçe sakinleri, sonbahar ve kışı bir arada yaşamanın mutluluğunu tadıyor. Sonbaharın sarı, kırmızı ve kahverengi ağırlıklı olduğu renklerin bin bir tonunun görüldüğü ilçede, zirvesinden eteklerine kadar karla kaplı olan Munzur Dağları ise görenleri adeta büyülüyor.

Ovacık ilçesinde iki mevsimi bir arada yaşadığını belirten Barış İmre, "Bir tarafta hüzünlü sonbaharı yaşarken, diğer taraftan da Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerinde ve ilçenin güney kesimlerinde bulunan ormanlık alanlara yağan karla kış mevsiminin güzelliğini yaşıyoruz. Ortaya çıkan görüntüler, ilçemiz doğasının ne kadar da muhteşem olduğunu gözler önüne seriyor" dedi.

Sidar Eren

