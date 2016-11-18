Diğer
Kategoriler

Ovacık'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor.

Ovacıkta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Ovacık'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor - Foto Galeri

18 Kasım 2016 09:40
Ovacık'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor - Tıkla İzle

Eşsiz doğa güzelliğiyle ön plana çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'nı sınırları içerisinde bulunduran ve her mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Ovacık'ta sonbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor. Munzur Dağları'nda ve yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda kar yağışının etkisini göstermesinin ardından ilçe sakinleri, sonbahar ve kışı bir arada yaşamanın mutluluğunu tadıyor. Sonbaharın sarı, kırmızı ve kahverengi ağırlıklı olduğu renklerin bin bir tonunun görüldüğü ilçede, zirvesinden eteklerine kadar karla kaplı olan Munzur Dağları ise görenleri adeta büyülüyor.

Ovacık ilçesinde iki mevsimi bir arada yaşadığını belirten Barış İmre, "Bir tarafta hüzünlü sonbaharı yaşarken, diğer taraftan da Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerinde ve ilçenin güney kesimlerinde bulunan ormanlık alanlara yağan karla kış mevsiminin güzelliğini yaşıyoruz. Ortaya çıkan görüntüler, ilçemiz doğasının ne kadar da muhteşem olduğunu gözler önüne seriyor" dedi. 

Sidar Eren
 

Etiketler: ovacık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!