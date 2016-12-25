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Ovacık'ta kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı.

Ovacıkta kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı

25 Aralık 2016 12:26
Ovacık'ta kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı - Tıkla İzle

 Ovacık’ta bir süredir etkisini sürdüren aşırı soğuk hava, yerini tekrar kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde aralıklarla devam eden kar, sabaha doğru etkisini yoğun olarak arttırırken, kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye kadar ulaştı. Sabaha karşı kar yağışı ile uyanan vatandaşlar da ev, ahır ve odunlukların üzerinde biriken karları küreklerle temizlemeye başladı.

Ovacık'ın soğuk bir ilçe olduğunu belirten Seydali Aktaş, "Kar çok yağıyor. Ama bereketlidir. Kar yağmayınca sular olmuyor. Verim az oluyor. Kar, su ve verim konusunda çok iyi. Kar, ulaşım konusunda biraz zorluk yaşatıyor ama her şeye rağmen idare ediyoruz" dedi.

Kar yağışıyla birlikte kardan adam yaptığını ifade eden ortaokul öğrencisi Veli Can Beytaşı ise kar topu oynayıp, çatılardan kara atlayarak eğlenceli dakikalar yaşadığını dile getirdi.

Öte yandan, ilçede kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Karayolları 86. Şube Şefliği, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Ovacık İlçe Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından temizlenmeye devam ediliyor. 

Sidar Eren
TUNCELİ 


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