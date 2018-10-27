Ovit Tüneli ile artık sürücüler kar yağdığında çile yaşamıyor

Geçtiğimiz Haziran ayının 12'sinde açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Ocit Tüneli sayesinde, Rize-Erzurum karayoluna yoğun kar yağmasına rağmen trafik 1 saniye olsun aksamıyor. Tünel olmadan önce kullanılan eski yol ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar yağmasına rağmen tünel sayesinde Ovit Dağı'nı hızlıca ve rahat bir şekilde aştıklarını dile getiren Ali Pakoğlu "Tünel güzel olmuş. Şimdi yukarılara çıkmamız gerekecekti ve kar yağdı oradan şuan da çıkmamız mümkün değil. Bu tünel sayesinde rahatlıkla karşı tarafa geçebiliyoruz. Yapanlardan Allah Razı olsun" dedi.

Tünelin bölge için bir velinimet olduğunu dile getiren Niyaz Genç isimli sürücü ise "Bu tünelin burada açılması, bu yolların açılması burası için büyük bir veli nimet. Değerini bilmeyen nankörler de var. Tünel olmasaydı yol kardan dolayı kapalıydı ve Erzurum'a gidemeyecektik. Mecbur buraya kadar gelip geriye dönecektik" ifadelerini kullandı.

Ailecek Erzurum'a gezmeye gittiklerini, tünel sayesinde hiç aksamadan yola devam ettiklerini ifade eden İsmail Güner "Eski yolumuza göre bu tünelin açılması gerçekten muhteşem olmuş. Şuanda bu yağışta, bu havada Rize'den Erzurum'a geçebiliyorsak bu tünel sayesinde. Herkese hayırlı seyahatler diliyoruz. Biz de bu tünele güvenerek bu tarafa doğru bir yolculuk düşündük" dedi.

Kar yağdığını bilmelerine rağmen tünelin sayesinde gönülleri rahat olarak yola çıktıklarını dile getiren İbrahim Balcı isimli vatandaş "Eskiden kar düştükten sonra İkizdere-İspir yolu kapanıyordu. Erzurum ile bağlantıyı farklı yollardan gerçekleştiriyorduk. Biz bugün kar yağdığını bile bile gönül rahatlığı ile buraya gelebildik. Erzurum'a geçeceğiz, tünelin olması bu yolu tercih etmemizi sağladı. Böyle bir hizmetin yapılması özellikle Rize ve Erzurum için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir

