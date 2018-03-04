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Ovit Tüneli’nin Karadeniz turizmine etkisi

Ovit Tünelinin yılın 12 ayı açık olması özellikle İran’dan bölgeye ticari ve tedavi amaçlı gelen turistler, esnafın yüzünü güldürdü.

Ovit Tünelinin Karadeniz turizmine etkisi

04 Mart 2018 11:18

Erzurum Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim ve istişare toplantısı İkizdere sınırları içerisinde yer alan Ridos Otelde gerçekleştirildi. 

Toplantıda, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Türkiye insan hakları ve eşitlik kurulu üyesi Hıdır Yıldırım, “Sendikaların tarihi ve aidiyet” konularında Eğitim Bir Sen Erzurum Şubesi yönetim kurulu ve iş yeri temsilcilerine seminer verdi. 

Ridos Thermal Hotel Genel Müdürü Cemal Akın, özellikle Ovit Tünelinin yılın 12 ayı açık olması bilge turizmini hareketlendirdiğini belirterek İran’dan tedavi amaçlı gelenlerin yoğunlukta olduğunu söyledi.
Akın, “ Ovit Tüneli sayesinde Rize -Erzurum arası 70 km kısalması ile özellikle Erzurum’dan günü birlik thermal tedavi için gelenlerin sayısını artırdı. İşletmemiz, ailelerin uzun konaklama talepleri karşısında 3 - 5 günlük kampanyalar düzenledi. Erzurum’un yanı sıra Gaziantep, Diyarbakır, Van ilerinden aileler, Ovit Tüneli’nin hizmete girmesiyle birlikte tedavi amaçlı olarak otelimizdeki kaplıcaları tercih etmektedir. Ayrıca İran’dan 20 Mart günü Nevruz Bayramı nedeniyle 80 kişilik gurup rezervasyon yaptırdı. Ovit Tünelinin sürekli açık olması turist sayısını da artırdı” 

Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı Geçidinde geçen yılın Kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile açılışı yapılan 14.3 kilometre ile Türkiye’nin en uzun, dünyanın 3. uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tünelinde tek tüpte ulaşım sağlanıyor.  

 

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