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Oxford'daki silahlı çatışma olayı sona erdi

İngiltere'nin Oxford şehrinde meydana gelen silahlı çatışma olayının 14 saat sonra sorunsuz bir şekilde sona erdiği bildirildi.

Oxforddaki silahlı çatışma olayı sona erdi

08 Mayıs 2018 10:34

İngiltere'nin Oxford şehrinde silahlı bir adamın dün öğle saatlerinde başlattığı söylenen silahlı çatışma olayının 14 saat sonra sorunsuz bir şekilde sona erdiği bildirildi. Thames Valley polisi silahın şehir merkezindeki ve Oxford Kalesine birkaç metre uzaklıkla olan Paradise meydanındaki bir konuttan açıldığını bildirdi. Yerel saatle 01.15 sularında bölgeye gelen polisin civardaki caddeleri kordon altına aldığı belirtildi. Silahlı adamla dün öğleden sonra başlayan olayın sabah 6.30 civarında çözüldüğü ve bölgedeki yolların trafiğe ve yayaların kullanımına açıldığı ifade edildi. Polis bir kişinin hafif yaralar yüzünden tedavi edildiğini belirtti. 

Thames Vadisi Polis sözcüsü, "Bugün, Oxfordlu 24 yaşındaki silahlı adam tutuklandı. Şu anda polis tarafından gözaltında tutuluyor" dedi.  

 

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