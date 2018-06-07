Oy kullanmak için geldi sandık bulamadı

Sivaslı 80 yaşındaki Fatma Dağıstan, 15 gün önce 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için 50 yıldır yaşadığı Almanya’dan hava yolu ile memleketi Sivas’a geldi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan Dağıstan, bugün oy kullanmak için Nuri Demirağ Havalimanına gitti. Ancak havalimanında oy kullanacak sandık bulamadı. Kayseri Erkilet Havalimanında oy kullanabileceğini öğrendi. İlerleyen yaşı dolayısıyla karayolu yolculuğunu göze alamayan Dağıstan, Nuri Demirağ Havalimanı dış hatlar terminalinde seçim sandığı bulundurulmamasına tepki gösterdi.

Dağıstan yaptığı açıklamada, “Ben yurt dışından, Almanya’dan oy kullanmak için geldim. Ben oy kullanacağım ama benim sorunum çıkıyor. Beni oy kullanmam için Kayseri’ye yolluyorlar ama ben Kayseri’ye gidemem. Benim dizim ağrıyor, belim ağrıyor, ben hastayım. Sivas’ta benim gibi insanlar var, insanlar neden mağdur ediliyor. Sivas’ta oy kullanma yokmuş beni Kayseri’ye gönderiyorlar. Ama ben nasıl gideyim, hastayım. 80 yaşındayım oralara nasıl gideyim. Ben yurt dışından oy kullanmak için geldim ama oy kullanamıyorum. Bir oy oydur. Ben vatandaşlık görevimi yerine getirmek istiyorum” dedi.

Dağıstan’ın ağabeyi 83 yaşındaki Cemalettin Katkat da yaptığı açıklamada, “Kardeşim Almanya’dan geldi oy kullanmak için. Oyunu kullanmak istiyor ama Kayseri’ye gidemiyor. Oyunu Sivas’ta kullanmak istiyor. Kardeşim beli ve ayağı ağrıdığı için Kayseri’ye gidemiyor. Biz kardeşimin oyunu Sivas’ta kullanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Veysel Korkmaz - Tolga Şardağ

