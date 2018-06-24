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Oy kullanmaya giderken kaza geçirdiler: 5 yaralı

Samsun'da oy kullanmaya gidenlerin bulunduğu otomobillerin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Oy kullanmaya giderken kaza geçirdiler: 5 yaralı

24 Haziran 2018 14:19

 Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oy kullanmaya gidenlerin içinde bulunduğu Şenol Civelekoğlu idaresindeki 55 BAP 28 plakalı otomobil ile Hasan Hüsnü Duran yönetimindeki 05 ED 507 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan 05 plakalı otomobil yaklaşık 30 metre takla atarak fındık bahçesinde şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüleri Hasan Hüsnü Duran ve Şenol Civelekoğlu ile Ayşe Civelekoğlu, Çiğdem Civelekoğlu ve Hamit Civelekoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Muhammer Ay
 

 

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