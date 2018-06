Oy pusulasında Cumhurbaşkanına mesaj yazan kadın konuştu

24 Haziran seçimlerinde merkez Selçuklu ilçesindeki Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulunda oy kullanan Meryem Bayrak isimli kadın seçmen, Cumhurbaşkanlığı seçimi pusulasına not bıraktı. Meryem Bayrak oy pusulasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının altındaki mühür alanına, "Size ulaşmak istiyorum C. Başkanım" notunu ve telefon numarasını yazdı. Bayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ve çeşitli yollar deneyip ulaşamayınca oy pusulasına böyle bir not bıraktığını ifade etti.

En büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, dileklerini iletmek olduğunu belirten Bayrak, "Plan ve programda böyle bir şey yoktu ama o anda aklıma geldi. Yolda yürürken, sandığa giderken böyle bir şey yaparsam Tayyip Beye ulaşabilir miyim? düşüncesi uyandı. Şansımı deneyeyim dedim.

'Tayyip Bey gibisi dünyaya yüzyılda bir geliyormuş, o da Türk milletine nasip oldu'

'Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum' dedim, ismim ve soy ismim, telefon numaramı bıraktım. Tayyip Beyin altına mührümü bastım ve oy pusulasını sandığa attım çıktım. Konya’da yaşıyorum. Tayyip Beyi çok seviyorum. AK Parti'de daha önce çeşitli çalışmalarda da bulundum. Kendisine bizzat ulaşmak istedim ulaşamadım. Çeşitli yollar da denemiş oldum bu arada. Şimdi Tayyip Bey kazandığı için, biz kazandığımız için çok mutluyum. Tayyip Beyi tebrik ediyorum. Tayyip Bey gibisi dünyaya yüzyılda bir geliyormuş, o da Türk milletine nasip oldu diye düşünüyorum. Bu benim fikrim ve düşüncem. Kendisinden randevu talep ediyorum. En büyük isteğim ve dileğim Tayyip Bey ile görüşmek, konuşmak, bazı istek ve dileklerimi beyan etmek" dedi.

Can Gökpınar - İbrahim Yetkin