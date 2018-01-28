Oy pusulasında her parti ayrı yer alacak

AK Parti ile MHP arasında yürütülen uyum yasaları ve ittifak görüşmelerinde büyük oranda ilerleme sağlandı. Önceki gün üçüncü toplantısını yapan komisyon üyeleri, mart ayı sonuna kadar yasalaşması gereken yerel seçimlerle ilgili yeni hükümet sistemine uyum düzenlemeleri ve seçim ittifakları olmak üzere iki ayrı paket üzerinde çalışma yapıyor. İki partinin, yerel seçimlerle ilgili uyum düzenlemeleri konusunda mutabakata vardıkları ve en geç şubat ayı içinde Meclis’e sunulacağı belirtiliyor. Bu pakette, milletvekili seçilme yaşının 18’e düşürülmesine paralel olarak, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlıkta da seçilme yaşının 18’e indirilmesi düzenlemesi yer alacak. Seçim mevzuatı ile ilgili diğer uyum düzenlemelerinin ise, seçim ittifakları paketi ile Meclis gündemine geleceği belirtiliyor. AK Parti-MHP ittifak görüşmelerinde, siyasi partilerin milletvekili seçimlerine ittifak yaparak girmesine imkân veren düzenlemede büyük oranda mutabakat sağlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre iki parti, ittifak yapan partilerin seçimlere kendi amblemleri altında girmesi, bu amblemlerin yanında, ittifak yapıldığını gösteren farklı bir işarete yer verilmesi gibi konularda büyük oranda görüş birliğine varıldı. Seçimlerde partisine oy veren seçmen, aynı zamanda ittifaka da oy vermiş sayılacak ve seçimlerin sonucunda YSK, hem partilerin aldıkları oy oranlarını hem de ittifakın oy oranını ayrı ayrı hesaplayacak. Seçim barajının düşürülmesi yerine, ittifak yapan partilerin toplam ittifak oylarına yüzde 10’luk seçim barajının uygulanması formülü üzerinde mutabakata varıldığı kaydedildi. Siyasi partilerin seçimlerde ayrı milletvekili aday listesi ile girmesi de görüşmelerde masaya geldi. Bu durumda, siyasi partiler YSK’ya başvururken kendi aday listelerini verecek, ancak hangi ittifaka dahil olduklarını da beyan edecek. Daraltılmış veya dar bölge seçim sistemi üzerindeki görüşmeler ise henüz tamamlanmadı. MHP’nin bu öneriye soğuk baktığı, iki partinin ortak bir noktada buluşamaması durumunda, mevcut seçim sistemi ile yola devam edileceği belirtildi. Yerel seçimlerde de ittifak yapılması konusu ise henüz masaya gelmedi. Ancak bu konuda da yasal bir çerçeve oluşturulacağı öğrenildi. Kulislerde, yerel seçimlerde bir partinin aday çıkarmasa bile, başka bir adayı destekleyerek, seçimlere girebilmesine imkân verilmesi formülü konuşuluyor. Ayrıca belediye meclis üyelikleri konusunda ittifak yapılması da gündeme gelecek.

Türkiye Gazetesi