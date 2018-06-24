Oy verme işlemi sona erdi!

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarıştığı çifte seçimde 56 milyon 342 bin 263 seçmen yer aldı. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 gencin ismi de listelerde yer aldı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Haziran 2018 Genel Seçim sonuçlarını www.iha.com.tr/2018-genel-secim-sonuclari/ sayfasından detaylı olarak takip edebilirsiniz.