Oya Akgönenç son yolculuğuna uğurlandı

Uzun bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Oya Gönenç Muğisuddin için ilk tören TBMM'de düzenlendi. Törene Muğisuddin'in ailesi, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, eski bakanlar katıldı.

CENAZE TÖRENİ

Ardından cenaze Kocatepe Camii'nde götürüldü. Buradaki törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Kişiliğiyle, hanımefendiliğiyle, insanlarla olan nezaketli ilişkileri ile öne çıkmış olan çalışma arkadaşımızdı. Aynı zamanda da çok iyi bir vatansever, Türkiye'nin meselelerini takip eden, bilen, İslam dünyasının ve bütün dünyanın meselelerini çok yakinen takip eden iyi bir dış politika uzmanıydı. Siyasette büyük Türkiye idealine her zaman inandı ve İslam ülkeleri ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı sağlamak adına gayret sarf etti. Değerli bir insanı, siyasetçiyi kaybettik, Allah rahmet eylesin” dedi.

Cenaze, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.