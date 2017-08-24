OYAK, 3 ilde 15 bin konut ve Yalova’da sanayi üssü için düğmeye bastı

Mesleki emeklilik fonu OYAK, Ankara, İzmir ve Yalova’da yaptığı yaklaşık 800 milyon TL’lik gayrimenkul yatırımı ile tarihinin en büyük konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 3 milyon 742 bin metrekarelik proje; Ankara ve İzmir’de yaklaşık 13 bin konutluk çağdaş yaşam alanına, Yalova’da ise 2 bin konutun yanı sıra içinde Ar-Ge, sanayi ve lojistik merkezleri, ileri teknoloji üssü ve eğitim tesisleri bulunan, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir sanayi kompleksine zemin oluşturacak.

Kurum açıklamasına göre, OYAK, Emlak Konut GYO’dan satın alınan gayrimenkuller üzerindeki kentsel tasarım ve mimari projeye 2018 yılının ilk yarısında başlayacak. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş, “OYAK’ın kuruluş kanununda da öncelikli olarak yer alan, üyelerimizin ihtiyacı olan konutları üretmek amacıyla bu projelere ağırlık verdik. Önümüzdeki dönemde de bu tür arsa ve konut yatırımlarımız devam edecek” dedi.

Ankara, İzmir ve Yalova’da yaklaşık 550 futbol sahasına eşdeğer 3 milyon 742 bin metrekarelik gayrimenkul yatırımı yapan OYAK, toplamda yaklaşık 15 bin konutluk projeye ek olarak; içinde Ar-Ge, sanayi ve lojistik merkezleri ve ileri teknoloji üssü bulunan sanayi kompleksi için hazırlıklara başladı.

“OYAK’ın en büyük önceliği üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmek”

OYAK olarak tüm çalışmalarını 300 bini aşkın üyeye faydayı odağa alarak kurguladıklarının altını çizen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “OYAK’ın en büyük önceliği üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmek. Bu hizmetlerin içinde konut ihtiyacı önemli bir yer tutuyor. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz birlik gezilerimizde ve üyelerimize yönelttiğimiz anketlerde de en öne çıkan ihtiyaç bu yönde. Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörlüğümüzün 6 aylık çalışmasının sonucunda detaylandırdığımız bu büyük yatırım projesini büyük bir heyecanla hayata geçiriyoruz. Kuruluşundan bu yana üyelerine 12 bin konut teslim eden OYAK, bu yeni projeler tamamlandığında, kendi tarihinin en büyük konut yatırımını gerçekleştirmiş olacak” diye konuştu.

Ankara’ya 12 bin yeni konut

İlk olarak Ankara-Eskişehir Yolu üzerindeki Ballıkuyumcu bölgesinde yaklaşık 2 milyon metrekarelik arsa üzerine kurulacak yaşam alanına etaplar halinde 12 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Sosyokültürel tesislerden eğitim tesislerine, çocuk oyun merkezlerinden yeme-içme ve alışveriş alanlarına kadar her türlü imkanı barındıracak olan proje, modern şehircilik anlayışına göre tasarlanmış örnek bir yaşam merkezi olacak. Projenin kentsel ve mimari tasarımına 2018’in ilk yarısında başlanacak.

Urla’da bin konutluk yatırım

OYAK, üyeleri tarafından tercih edilen yerleşim yerlerinden İzmir’in Urla ilçesinde de bin konutluk bir yatırım için düğmeye bastı. 2019 yılında başlanması hedeflenen proje kapsamında alınan 368 bin metrekarelik araziye, çevreye duyarlı, sosyal donatı alanlarına sahip bir yaşam alanı yapılacak.

Yalova’ya sanayi ve teknoloji kompleksi kurulacak

Kurum, bir diğer büyük gayrimenkul yatırımını Türkiye sanayisinin kalbi olan İstanbul-Kocaeli-Bursa üçgeninde yer alan Yalova Çiftlikköy’de yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekare arazi üzerinde planlıyor. Proje kapsamında, OYAK şirketlerinin faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesine hizmet edecek olan Ar-Ge, sanayi ve lojistik merkezleri, ileri teknoloji üssü, eğitim tesisleri ve yaklaşık 2 bin konutluk bir yaşam alanı yer alacak. İmar planları ve ihtiyaç programlarının tamamlanmasının ardından projeye 2019 yılında başlanması hedefleniyor.

Yalova’da yapılması planlanan sanayi üssü ile ilgili de bir değerlendirmede bulunan Erdem, “OYAK olarak lokomotif sektörlerde faaliyet gösteren grup şirketlerimiz ile ülkemiz ekonomisine hizmet ederken; şirketlerimizin sürekli gelişimine yönelik çalışmalara da büyük önem veriyoruz. Yönetim olarak grup ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmemizde; inovasyon, teknoloji, Ar-Ge, lojistik ve mesleki eğitim alanlarında fayda sağlayacak bir merkez ihtiyacını tespit ettik. Yalova gibi stratejik bir bölgede konumlanacak merkezimiz ilerleyen yıllarda başka yatırımlara da kaynak ve örnek teşkil edecektir” dedi.