OYAK ve Japon devi NYK Line arasında 110 milyon dolarlık işbirliği

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş, dünyanın en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan NYK Line, 110 milyon dolarlık 'otomotiv odaklı Ro-Ro limanı' yatırımına hazırlanıyor. Kocaeli Körfezi'nde yer alan arazide, standartlarıyla ve kapasitesiyle dünyanın sayılı limanları arasına girecek olan OYAK Port için imzalar bugün atıldı. İnşası 2018’de başlayacak olan limanın 2019’da hizmete girmesi planlanıyor.

Türkiye otomotiv sektörünün dünyaya açılan kapılarından birisi olacak

Yükselen otomotiv ihracatı hacminin oluşturduğu yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak olan OYAK Port, uluslararası lojistik trafiğinin merkezi olacak. Yaklaşık 500 kişiye istihdam alanı oluşturacak olan ve uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapılarından birisi konumuna gelecek liman, Kocaeli'ne bağlı Körfez ilçesinin Yarımca Bölgesinde 235 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesiyle sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek olan limanın, Türkiye'nin en önemli ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’ olması hedefleniyor.

"Türkiye'deki otomotiv ithalatı ve ihracatında çok önemli rol oynayacak"

OYAK Port’un doğu - batı arasında lojistik dağıtım merkezi (hub) olacağını söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Uluslararası otomotiv ticaretinin liderleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde, yüzde 21’lik payla ihracat lideri olan otomotiv sektörünün, küresel standartlarda ve yüksek kapasiteli bir limana ihtiyacı olduğunu gördük. Ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik yaptığı yatırımlarla tanınan OYAK, her zaman olduğu gibi yine elini taşın altına koydu ve bugün ülkemize yeni bir katma değer sağlayacak olmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Erdem, sözlerine şöyle devam etti: "Nippon Yusen Kaisha gibi uluslararası lojistik sektörünün itibarını yükselten, güçlü ve güvenilir bir firmayla işbirliği yapmak bizi gururlandırıyor. Birlikte hem Türkiye hem de küresel lojistik ağı adına başarılı bir işe imza atacağız. Nasıl ki İstanbul Yeni Havalimanı ile gerek ülkemiz gerekse bölgemizde havacılık sektörünün seyri değişecek ise OYAK Port ile de uluslararası otomotiv lojistiğinin rotası değişecek. NYK Line ile birlikte sadece bulunduğumuz coğrafyanın değil, dünyanın sayılı limanlarından birini inşa edeceğiz. OYAK Port, otomotiv sektöründe, bulunduğumuz çağın 'İpek Yolu' olarak anılacak".

Nippon Yusen Kaisha olarak dünyadaki 17’nci otomotiv limanımızı Türkiye’de inşa etmekten dolayı heyecanlıyız diyen NYK Line Otomotiv Grup Başkanı Koichi Chikaraishi, 2014 yılından bu yana yatırım amacıyla Türkiye’de partner aradıklarını ve iki yıl süren görüşmelerin ardından Türk şirketiyle masaya oturduklarını söyledi. Chikaraishi, "Türk şirketinin ülkenin en köklü ve güçlü gruplarından biri olması bizi çok etkiledi. Bugün bu sözleşmeyi imzalamaktan dolayı gururluyum. OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. ile somut olarak bugün başladığımız işbirliğimizin güçlenerek devam etmesini diliyorum" dedi.

Limanın teknik özellikler şöyle açıklandı:

Elleçleme kapasitesi yıllık 780 bin araç

Toplam liman alanı 235 bin metrekare

Rıhtım uzunluğu 539 metre

Deniz derinliği: 12-14 metre

Açık park alanı kapasitesi 7 bin 639 araç

Kapalı katlı otopark kapasitesi 8 bin 154 araç

7/24 Hizmet süresi

Teslimat öncesi denetim PDI (Pre Delivery Inspection) Hizmeti

Adem Gürer - İsmail Coşkun