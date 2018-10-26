OYAK'a uluslararası çimento pazarında Çinli ortak

OYAK, sürdürülebilir büyüme ve dünyaya açılma vizyonu doğrultusunda 2018'in en büyük yabancı yatırımı olduğu belirtilerek, Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden olan Taiwan Cement Company ile ortaklığa gitti. Uzak Doğu'nun çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) ve OYAK, uluslararası çimento pazarında güçlerini birleştirme hedefi doğrultusunda bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık sonucunda TCC, OYAK'ın yüzde 100 oranında sahibi olduğu OYAK Çimento A.Ş. hisselerinin yüzde 40'ını toplam 1,6 milyar dolar bedel üzerinden 640 milyon dolar bedelle satın aldı. OYAK ve TCC bu iş birliğiyle bölge ve dünyada yeni pazarlara açılmayı hedefleyecek.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, iş birliği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yurtdışı piyasalarında ülke ekonomimize duyulan güvenin bir göstergesi olarak, OYAK ve TCC arasında tesis edilen iş birliğinin, önümüzdeki dönemde uluslararası arenada büyüme hedeflerimize ve ülke menfaatlerimize uygun olarak gerek çimento gerekse diğer iş kollarında yapılacak yatırımlara olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. OYAK bir dünya markası olma hedefi yolunda atılımlarına devam edecek. Ülkemizin geleceğine ve ekonomimize güveniyor, bu doğrultuda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

TCC Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Chang de yaptığı açıklamada Çin'de doymaya yakın olan pazarın artık stratejik beklentilerini karşılamadığını, bu sebeple uluslararası bir açılıma gitmeye karar verdiklerini ve Türkiye gibi stratejik öneme sahip bir ülkede OYAK gibi güçlü bir kurumla iş birliği yapmayı çok büyük bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bu iş birliğinin TCC'nin Asya pazarının dışına açılması adına öncü bir adım olacağını da söyleyen Chang, OYAK'ın sahip olduğu avantajları küresel pazara girebilmek için çok önemli olarak gördüklerinin altını çizdi.