Oyun bağımlılığı tedavisi nedir? Oyun bağımlılığından nasıl kurtulunur?

Dünyada çokça yaygın olan internetin faydasının yanında birçok zararı bulunmaktadır. Bunlardan biride oyun bağımlığıdır. Peki oyun bağımlılığının nedenleri nelerdir? Oyun bağımlılığından nasıl kurtulunur?

Oyun bağımlılığının en büyük nedenlerinden birisi yalnızlıktan kaynaklanmakta. Kendini yalnız hisseden çocuklar kendilerini oyuna verip, çevresiyle ilişkisini keser. Oyun bağımlılığından tedavi yöntemleri ile ilgili doktorlar birçok açıklama ve tedavi yöntemi uygulamakta. Peki oyun bağımlılığının tedavisi nedir?

Oyun bağımlısı olan çocuklar en az 3 ay bilgisayardan uzak kalmalıdırlar. Bir doktor kontrolünde yapılan tetkikler sonucunda oyun bağımlısı çocuk hiçbir öğrenme faaliyetine girmemelidir. Beyni dinlendirmeli her şeyden uzak kalacak, aile fertleriyle zaman geçirerek aslında oyun başında geçirdiği vakti ailesiyleyken daha iyi dolduracağını düşünmelidir. Böylelikle oyun bağımlılığından uzaklaşarak, kendini ailesine ve arkadaşlarına verir.

'BAĞIMLILIK İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR'

Şu sıralar çok yaygınca gerçekleşen olaylardan birisi de 'Mavi Balina' oyunu intiharları oldu. Oyun bağımlılığı olan çocuklar bu oyunu oynayarak kendini intihara sürüklüyor. Aile bireyleri çocuklarını sık sık takip etmeli ve 'Mavi Balina' oyunundan onları uzak tutmalılar.

İnternette çok fazla zaman geçirmek, sosyal medya, telefon, tablet bağımlılığının kişiyi yalnızlaştırarak intihara bir adım daha yaklaştırdığı bildirildi.

Özellikle son dönemlerde internet üzerinde oynanan oyunların ardından çocukların intihara sürüklenmesi, internet, sosyal medya, telefon ve tablet bağımlılığını tekrar gündeme getirdi. Uzmanlar, kontrolsüz bir şekilde internette çok fazla zaman geçiren, telefon, sosyal medya ve tablet bağımlılığı olan çocukların daha da yalnızlaşarak intihara bir adım daha yaklaştıklarını kaydetti. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Memorial Dicle Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Özlem Soysal, intiharın, kişinin isteği ile kendi yaşantısına son verme durumu olduğunu söyledi. İntihar düşüncesinin nedenlerinin, biyolojik, sosyal ve psikolojik olarak sıralayan Soysal, biyolojik nedenlerin genetik nedenler olduğunu bunun da serotonin eksikliğinden kaynaklandığını kaydetti. Sosyal nedenlerin, bireylerin ergenlik dönemlerinde yaşadıkları ağır travmatik olayları ve o dönemlerde yaşadığı büyük kayıplarla ortaya çıkabildiğine değinen Soysal, bunun yanı sıra ergenlik döneminde atlatılan ağır bir rahatsızlığın da intihar düşüncesini ortaya çıkarabildiğini ifade etti.

'OYUN BAĞIMLILIĞI AKIL HASTALIĞIDIR'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni çıkaracağı tanı rehberinde, oyun ve internet bağımlılığını akıl hastalığı olarak değerlendirmeye alacak olmasını yorumlayan uzmanlar, bu bağımlılık türlerinin artık tedavi edilmesi gereken, önlem alınması gereken bir durum olarak gördüklerini söyledi.