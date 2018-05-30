Oyun oynamak için çıktığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Olay saat 22.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi 17'inci Sokak'ta meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Coşkun-Şemsi çiftinin çocukları Yusuf ve Adem Gülter (13) arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için yapımı inşaatın 5'inci katına çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Adem 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Çıkan ses üzerine Adem'in düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülter hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri inşaatta incelemelerde bulundu. İnşaatta 4 aydır herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenildi. Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.