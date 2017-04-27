Oyun oynarken aracın çarptığı çocuk yaralandı

Kaza, Sarıkorkmaz Mahallesi Şehit Er Kudret Özcan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Utku Berk Ergin'e sokakta oynadığı sırada Yasin Ertürk (35) idaresindeki 67 UC 980 plakalı hafif ticari kamyonet çarptı. Kazayı gören yakınları çocuğun yardımına koşarken, 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Vedat Kılıç