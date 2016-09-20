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Oyun oynarken kafasını balkon demirlerine sıkıştırdı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde oyun oynarken kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Oyun oynarken kafasını balkon demirlerine sıkıştırdı

20 Eylül 2016 15:25

Edilinen Bilgilere göre ,Karşıyaka Mahallesi Park Sokak’ta, 5 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonunda arkadaşları ile oyun oynarken kafası balkon demirlerine arasına sıkışan 3 yaşındaki Kayra Demirtaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Balkon demirleri kesilerek kafası sıkıştığı yerden çıkarılan Kayra Demirtaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Anne Duygu Demirtaş, oğlunun oyun oynadığı esnada kafasının balkon demirlerinin arasında çıkaramadıklarını itfaiyeyi aradıklarını söyledi.
Sıkıştığı yerden kurtarılan çocuk rahat bir nefes aldı.

Etiketler: alaplı, Zonguldak


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