Oyun oynarken, mantar bariyere sıkıştı

Olay, Maden ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oyun oynayan çocuklardan 2'si emniyetin önünde bulunan mantar bariyerlerin üzerine oturdu. Bu sırada araç çıkması için inen mantar bariyerlerden birinde oturan çocuk hemen kalkıp çıkarken, diğeri oyuna devam etti. Mantar bariyeri indiğinde pantolonu araya sıkışan çocuk kalkmak istedi ancak başarılı olamadı. Hem korku, hemde panik için bir süre uğraşan çocuk pantolonun sıkıştığı yerden çıkmasıyla kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Özhanlı

