Oyun tutkunlarının beklediği güncelleme geldi

Crytek'in erken erişimdeki ses getiren yeni oyunu Hunt: Showdown için yeni bir güncelleme yayınlandı. 2.4 adı verilen güncelleme ile birlikte, oyuna yeni içerik ve geliştirmeler eklendi. Fakat güncelleme daha çok oyunun performans ve optimizasyon tarafına yoğunlaşmış durumda. Ayrıca oyuna eklenen Solo Modu da olumlu geri dönüşler sonrasında oyuna ekli bir şekilde kalmaya devam ediyor.

Geliştirici firma tarafından yapılan açıklamaya göre oyunun grafik ayarlarında yapılan güncellemeler, oyunculara çok daha fazla kişiselleştirme ve performans arttırma imkanı tanıyor. Sınırlı Grafik İşlemci gücüne sahip oyuncular, parçacık kalitesi ve gölge kalitesi gibi seçenekler üzerinde oynama yapıp çok daha iyi performans alabilecekler. Çözünürlük ölçeklendirme seçeneği ile Grafik İşlemci performansına göre oyundan çok daha iyi görüntüler elde etmek mümkün olacak. İşlemci optimizasyonu da elden geçirilen oyunda, artık yükleme ve bekleme süreleri de önemli ölçüde azalıyor.

2.4 güncellemesi ile oyuna 3 yeni silah da eklenmiş durumda. Hunt: Showdown, oyuncuların geri bildirimleri ile sık sık güncellenmeye devam edecek.