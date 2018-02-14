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Oyun tutkunlarının beklediği güncelleme yayınlanmak üzere

Crytek’in yüzde 100 Türkçe, ücretsiz Online FPS oyunu Warface, beklenen güncellemesi ‘Çernobil Operasyonu’nu yayınlamak üzere olduğunu duyurdu.

Oyun tutkunlarının beklediği güncelleme yayınlanmak üzere

14 Şubat 2018 11:59

Crytek’in ücretsiz FPS oyunu Warface’in ‘Çernobil Operasyonu’ güncellemesinin Şubat ayında yayınlanacağı duyuruldu. Crytek açıklamasına göre, güncelleme ile birlikte operasyona ek olarak; birçok silahın Nükleer Serisi kaplamaları, yeni başarımlar ve ‘Şövalye’ isimli 89’uncu seviye de oyuna ekleniyor. Warface, 2018 yılına yepyeni oyun modları ve operasyonlar ile hızlı bir giriş yaparak, tüm sene oyuncular için daha da fazlasını sunmaya hazırlanıyor.

Açıklamada oyunseverlerin Warface’e warface.com.tr adresinden kayıt olabilecekleri belirtildi. 

 

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