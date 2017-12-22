Oyuncak alırken nelere dikkat etmeli? Çocuklara doğru oyuncak hangisi?

Oyunun; başta sosyal ve bilişsel gelişim olmak üzere tüm gelişim alanlarını destekleyen, çocuğun yaşam becerilerini kazanmasına ve toplum kurallarına uyum sağlamasına destek olan en temel etkinlik olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge, oyunun, bebekler için dünyaya açılan en önemli pencerelerden biri olduğunu vurguladı.

"Doğru yaşta doğru oyuncak tercih edilmeli"

Bilge, “Bebekler birçok beceriyi oyun oynayarak kazanır. Tek başına oynadıkları oyunlar bilişsel becerilerini geliştirirken, yetişkinlerle veya çocuklarla oynanan oyunlar sosyal becerilerini geliştirir. Bu noktada bebeklerin gelişim dönemine uygun oyun ve oyuncak seçimi çok önemlidir. Her oyunun gün geçtikçe büyüyüp, gelişen bu küçük insanlara kazandırdığı farklı beceriler vardır. Önemli olan bebeğin doğru zamanda, doğru oyunları, doğru oyuncaklarla oynayıp bu becerileri kazanmaları için destekleyebilmektir” diye konuştu.

Dilara Bilge, aileler için bebeklerin gelişim dönemlerine uygun oyuncak önerilerini şu şekilde sıraladı:

0-3 ay için doğru oyuncaklar

“Yatak dönenceleri (pastel tonlar seçilmesine ve dönencenin sağlam olmasına dikkat edilmelidir.) Faydaları: Bebeklerde görsel algıyı geliştirir, kas gelişimini destekler, duyma algısını geliştirir ve dinlendirir. Çıngıraklı, dişlikli el ve puset oyuncakları. Faydaları: Tutma becerisini geliştirir. Motor becerilerini destekler. Oyun halıları(konforlu ve hijyenik tasarıma sahip olmasına dikkat edilmelidir.) Faydaları: Bütün vücut kaslarını harekete geçirir.”

3-6 ay için doğru oyuncaklar

“Yumuşak toplar. Faydaları: El göz uyumunu geliştirir. Parmak kuklaları. Faydaları:Sözle hareket arasındaki uyumu sağlar. Üç boyutlu kitaplar. Faydaları: Çocuğun görsel algısını, dinleme yetisini ve kelime haznesini geliştirir.”

6-9 ay için doğru oyuncaklar

“Emekleme oyuncakları. Faydaları:Bebeğin motor becerilerini destekler. Emeklemesini kolaylaştırır.

Küpler-Bloklar. Faydaları: El göz uyumunu geliştirir. Boyut algısını güçlendirir, renkleri ve şekilleri tanımasını sağlar. Tak-çıkar oyuncakları. Faydaları: Eşleştirme kavramını öğretir. İlk matematik becerisidir.

9-12 ay için doğru oyuncaklar

Oyuncak bebekler ve arabalar. Faydaları: Oyuncakları işlevine göre kullanmayı öğrenir.

İlk arabam gibi tutunarak yürüyebileceği oyuncaklar. Faydaları: Denge ve yürümeyi öğretir.

Büyük parçalı legolar. Faydaları: Parça bütün kavramını öğretir. Yapılandırma becerileri kazandırır.”

