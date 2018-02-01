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Oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Küçükçekmece’de birçok adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Bir evde arama yapan ekipler oyuncak ayının içine gizlenmiş çok sayıda sentetik uyuşturucu hap, kokain ve esrar maddesi ele geçirdi.

Oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı

01 Şubat 2018 06:12


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Gece saatlerinde toplanan ekipler adreslere doğru yola çıktı. Küçükçekmece’de birçok adrese eş zamanlı gidildi. Düzenlenen operasyon kapsamında Küçükçekmece'de önceden belirlenen adreslere gelen ekipler açılmayan kapıları koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak içeri girdi.

 

Oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı
Cumhuriyet Mahallesi Nergis Sokakta bulunan ve daha önceden belirlenen adrese ekipler kapıyı kırarak girdi. Evin içerisinde arama yapan ekipler bir oyunca ayı buldu. Oyuncak ayıda inceleme yapan ekipler çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Evi komple arayan ekipler evin içerisinde kokain, esrar maddesi, para ve 3 tane cep telefonu buldu. Evlerdeki aramalarını tamamlayan ekipler şüphelileri gözaltına aldı. 

İsmail Bulut

Etiketler: narkotik, oyuncak ayı, uyuşturucu

 

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