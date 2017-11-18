Oyuncak el bombası paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna mevkii D-100 Güney yanyol üzerinde bir AVM’ye yakın noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM’ye alışveriş için giden vatandaşlar kaldırımda el bombasına benzeyen cismi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, el bombasına benzeyen cismin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İnceleme sırasında D-100 güney yanyol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından olay yerinde el bombası olduğu sanılan cismin oyuncak el bombası olduğu anlaşıldı. Paniğe neden olan oyuncak el bombası polis ekipleri tarafından kaldırılırken, kapatılan yol kısa bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.

Ufuk Kıvık

