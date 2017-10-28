Oyuncak Fuarı’na yoğun ilgi

"10. Kids Turkey Oyuncak Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı", İstanbul’da devam ediyor. 1 milyar dolar pazar hacmine sahip olan Türk oyuncak sektörü, 10. Kids Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı’nda buluştu. Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık’ın düzenlediği Türkiye’nin tek oyuncak fuarında 133 firmanın en yeni ürünlerini sergileniyor. Etkinliğe yurt dışından bin yabancı sektör profesyoneli katıldı. 29 Ekim’de sonra erecek olan etkinlik, Türk firmaların potansiyel ihracat pazarlarından İstanbul’a gelen sektör profesyonelleri ile ikili iş görüşmeleri ve ticaret yapması için de köprü görevi üstleniyor. 35 ülkeden sektör temsilcilerinin katıldığı fuarda, yerli ürünlerin yanı sıra, dünyaca ünlü dizi ve film karaktrerlerinin oyuncakları da sergileniyor.

Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, “70 fuar katılımcısının üretici durumunda olması ve fuar katılımcı bütünlüğünün yüzde 52’sini temsil etmesi, sektörümüzün geliştiğinin ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğünün en büyük ispatı. Diğer yandan ithalatçı firmalarımızın 2017’de yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu misyonu yüklenmeye devam etmesi, geleceğimiz olan çocuklarımız adına büyük bir fedakarlık örneği. Katılımcı ve özellikle yurt dışından gelen ziyaretçi sayısındaki artış bizi gerçek anlamda mutlu ediyor. Organizasyonumuz hem ülkemizde, hem de yakın coğrafyamızda yakından takip ediliyor. Türk oyuncak sektörü, bölgesinde etkin oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Murat Ergin