İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oyuncu abisinin katilini, otomobilde pompalı tüfekle infaz etti

Oyuncu abisinin katilini, otomobilde pompalı tüfekle infaz etti
Oyuncu abisinin katilini, otomobilde pompalı tüfekle infaz etti

Şirinevler E-5 Yanyolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde infaz edilmesinin ardından kan davası çıktı. Zanlının 2013 yılında Esenyurt'ta Emre Solan tarafından öldürülen oyuncu model Halit Arslan'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şirinevler E-5 Yanyolda dün akşam meydana gelen olayda otomobil içerisindeki Emre Solan (28), pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Olayı soruşturan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı Mehmet Ali Arslan'ı gözaltına aldı. Zanlının 2013 yılında Esenyurt'ta Emre Solan tarafından öldürülen oyuncu model Halit Arslan'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Emre Solan'ın Beylikdüzü'nde bir sitenin asansöründe tartıştığı manken Halit Arslan'ı öldürdüğü, Mehmet Ali Arslan'ın da abisinin intikamını almak için böyle bir cinayeti işlediği belirlendi. Emre Solan'ın cesedinde yapılan incelemede 30 gram uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Öte yandan, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan zanlı Mehmet Ali Arslan adliyeye sevk edildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.