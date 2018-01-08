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Oyuncu Feyza Civelek’e polise mukavemet gözaltısı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Elif A. Beşiktaş’ta polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında bacağı incinen Civelek ile kolu çatlayan arkadaşı Elif A. mahkemece adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakılırken, Civelek görüntü vermemek için adliye çıkışında gazetecilerle köşe kapmaca oynadı.

Oyuncu Feyza Civeleke polise mukavemet gözaltısı

08 Ocak 2018 13:53
Oyuncu Feyza Civelek’e polise mukavemet gözaltısı - Tıkla İzle

Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizilerinde rol alan oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Elif A. dün gece Beşiktaş’ta alkol kontrolü sırasında polis memurlarıyla tartıştı. Polisler ve ikili arasında çıkan arbedede Feyza Civelek'in bacağı incinirken, arkadaşı Elif A.'nın ise kolu çatladı. Hastaneye götürülerek ilk müdahaleleri yaptırılan şüphelilerden Elif A.’nın kolunun çatladığı ve alçıya alındığı, Civelek’in ise bacağındaki eziğin sargıya alındığı görüldü. Polise mukavemet suçundan gözaltına alınan ikili, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılarak sorgulandı. Savcılık şüpheli ikiliyi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerin sorgularında polis memurlarından şikayetçi oldukları ve haklarındaki suçlamayı reddettikleri öğrenildi. Evlerine en yakın karakola giderek haftada bir gün imza atmalarına karar verilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında bitkin olduğu ve makyajı aktığı gözlenen Civelek, görüntü vermemek için gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı. Civelek’in arkadaşı Elif, adliyeden çıkar çıkmaz taksiye binerken, Civelek ise adliye meydanına doğru kaçtı. Bir süre meydanda tur atan Civelek, tekrar adliye önüne geçerek taksiye bindi. Takside de bir süre gazetecilerin gitmesini bekleyen Civelek, çabaları sonuçsuz kalınca taksiyi hareket ettirdi ve olay yerinden uzaklaştı.

Başak Akbulut

 

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