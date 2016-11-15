Bu yıl ki Altın Kelebek Ödüllerine Diriliş Ertuğrul Dizisi ekibinin ödül almak için sahneye çıktığı anlar damga vurmuştu. Dizi 'yılın en iyi dizisi' ödülüne layık görülürken ödülü almak için sahneye çıkan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve dizi ekibi, ödülü aldıktan sonra herhangi bir konuşma yapılmasına izin verilmeden kulise gönderilmişti.

"3 SEZONDUR ADAMLARIN DEDELERİNİ KESİYOR"

Daha önce TRT ekranlarında yayınlanan 'Sakarya Fırat' dizisinde Durali Tahtakılıç karakterine hayat veren İsmail Hakkı, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Altın Kelebek e katılan Diriliş Ertuğrul dizisini kınıyorum! 3 sezondur adamların dedelerini kesiyor, bir de konuşma istiyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Yaptığı paylaşımla 'Diriliş Ertuğrul' dizisine sahip çıkan ünlü oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı;