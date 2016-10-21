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Oyuncu Necati Şaşmaz 'Kurtlar Vadisi Darbe' soruşturmasında ifade verdi

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden önce “Kurtlar Vadisi Darbe” ismi için patent başvurusunda bulunduğu gerekçesiyle PANA Film hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Oyuncu Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi Darbe soruşturmasında ifade verdi

21 Ekim 2016 18:22

Kurtlar Vadisi dizinde Polat Alemdar karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından PANA Film hakkında başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi.

Avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Şaşmaz, soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

PANA Film, 24 Mayıs 2016’da FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesi, ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ ismi için patent başvurusu yapmıştı.

Türk Patent Enstitüsü, PANA Film’in başvurusunu incelediği sırada darbe girişimi meydana gelmiş, TPE bunun üzerine başvuruyu reddetmişti. Daha sonra TPE Başkanı Prof. Habip Asan tarafından savcılığa ihbar yazısı gönderilerek 'Kurtlar Vadisi Darbe' ibareli marka başvurusu anılan darbe teşebbüsünden önce gerçekleşmiş olduğu belirtilmişti. Şikayeti incelemeye alan Başsavcılık, PANA film hakkında soruşturma başlatmıştı. 

Başak Akbulut
 

Etiketler: necati şaşmaz


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