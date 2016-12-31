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Oyuncu Tahsin Taşkın: Cumhurbaşkanı'nın taklidini en güzel ben yapıyorum

Dizi ve sinema oyuncusu Tahsin Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güzel taklidini kendisinin yaptığını, bundan gurur duyduğunu söyledi.

Oyuncu Tahsin Taşkın: Cumhurbaşkanının taklidini en güzel ben yapıyorum

31 Aralık 2016 15:23

‘Seksenler’ dizinde oynayan Tahsin Taşkın, Ordu’nun Fatsa ilçesine gelerek dostları ile buluştu. Birçok dizide rol alan ve özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taklitlerini yaparak herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Tahsin Taşkın, Fatsa’da bir firmanın reklamında oynamak için geldi. Trabzonlu oyuncu Taşkın’ın Fatsa ilçesine yabancı bir kişi olmadığı belirtirken çevresindekilerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taklidini de yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini dile getiren oyuncu Tahsin Taşkın, “Taklitlerini yaparken gurur duyuyorum. Kendisinin en güzel taklidini de ben yapıyorum. Herkes tarafından söylenen bu. Bundan dolayı da çok mutluyum. Son 2-3 yıldır Cumhurbaşkanımızın taklidini yapmaya başladım. Birçok önemli kişinin de taklitlerini zaman zaman yapıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genelde gündemde olduğu için gittiğim yerlerde kendisinin taklidini insanlar yapmamı istiyor. Ben de onları kırmıyorum. ‘Seksenler’ dizinde aktif olarak rolüm devam ediyor. Dizi sektöründe birkaç olumsuz etkiler var, inşallah kısa zamanda geçecektir bu durum. Hükümetimiz başımızda ve her şeyle ilgili planları yapıyorlar. İstikralı yönetim devam edince her sektörde hareketlilik oluyor. Dizide oynadığım için şuan ikinci bir dizi de rol almıyorum. Dizi bittiğinde teklifler genel olarak değerlendirilir” dedi.

AHMET ALTAY 

Etiketler: ordu, seksenler dizisi, Tahsin Taşkın


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