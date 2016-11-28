Karşılaşmanın ilk çeyreğinde konuk ekip Darüşşafaka Doğuş daha etkili oyun sergilerken, çeyreği de 14-25 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Maçın 14. dakikasında basketbol sahalarında nadir yaşanan bir olay gelişti. Muratbey Uşak potasının altında bir pozisyonda Clyburn ve Berkay Candan top kapma savaşı verirken maçın baş hakemi Erşan Kartal’ın üzerine düştüler. İki dev oyuncunun altında kalan Kartal düştüğü yerden kalkamayınca sedye ile salon dışına alındı. Erşan Kartal’ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi salona ulaşırken, yan bağlarında zedelenme olduğu öğrenildi. Karşılaşmanın kalan dakikaları 2 hakemin yönetimiyle devam etti.

İkinci çeyreğin sonunda ise Muratbey Uşak farkı 5 sayıya indirdiği esnada hakem İsmail Aydın’ın Darüşşafaka Doğuş lehine çaldığı tartışmalı pozisyonlardan sonra sahada kaos oluştu ve art arda teknik fauller çalındı. Teknik faullerden kazanılan atışları sayıya çeviren Darüşşafaka Doğuş soyunma odasına 33-41 önde gitti.

İKİNCİ YARI

Üçüncü çeyrekte konuk ekip Darüşşafaka Doğuş aradaki farkı 20’li sayılara kadar taşıdı. Motivasyonunu kaybeden Muratbey Uşak toparlanamayınca üçüncü çeyreği de Darüşşafaka Doğuş 45-66 önde bitirdi. Karşılaşmanın son çeyreğinde farkın kapanmasına izin vermeyen Darüşşafaka Doğuş sahadan 65-90 galip ayrıldı.

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Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Erşan Kartal x, İsmail Aydın x, Altuğ Köselerli x

Muratbey Uşak: Zach x 5, Mesut Ademoğlu, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan x 2, Harrison xxx 25, Freimanis x 6, Özcan Sürücü x, Lyons x 7, Görkem Sönmez x 3, Hakan Demirel x 5, Kairys xx 10, Monreo x 2

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin x 7, Mehmet Yağmur x, Metin Türen x 2, Birkan Batuk xx 15, Semih Erden x 8, Wanamaker x 4, Clyburn xx 11, Moerman xx 11, Furkan Aldemir x 2, Oğuz Savaş x 2, Anderson xxx 15, Bertans xx 13

1. Periyot: 14-25 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

Devre: 33-41 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

3. Periyot: 45-66 (Darüşşafaka Doğuş lehine)