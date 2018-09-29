'Oyuncularım özel bir geri dönüş gösterdi'

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 2-0 yenik duruma düştüğü Kasımpaşa karşısında golcülerinin ayağından bulduğu gollerle rakibini 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da moraller yerine geldi. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Ünal Karaman, galibiyetin camiaya hayırlı olması dileğinde bulundu. Karaman, oyuncularının Kasımpaşa karşısında özel bir geri dönüş ortaya koyduğunu belirterek, "Saha içinde mücadele eden, kulübede bu mücadeleyi alkışlayarak destek veren oyuncularımıza, camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularımın bu özel performansını gol yemeden ortaya çıkarmalarını bekliyorum" dedi.

Daha önceki maçlarda olduğu gibi bireysel hatalardan goller yediklerini anlatan Karaman, "Önemsemediğimiz pozisyonlardan goller yedik. Bugün üçlü orta saha oynadık ki, kontratak pozisyonların önüne geçebilelim. Ama beklemediğimiz anda rakibe şut imkanı verdik. Düşündüğünüz sahaya uymuyor bazen. Geri dönüş özel bir geri dönüştü. Oyuncularım mücadeleleriyle Trabzonspor ruhuna yakışan duruş gösterdiler. Oyuncularıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gökmen Şahin - Ozan Köse