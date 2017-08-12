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Oyunda iki elinin parmakları kırıldı, Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Alt Minikler Boks Şampiyonası’nda finale kalan küçük sporcu Batuhan Türker, maçın ilk saniyelerinde iki elinin parmaklarının kırılmasına rağmen maçı bırakmadı. Rakibine zaafını belli etmemek için kırık elleriyle müsabakaya devam eden minik sporcu, Türkiye şampiyon oldu.

Oyunda iki elinin parmakları kırıldı, Türkiye şampiyonu oldu

12 Ağustos 2017 12:08
Oyunda iki elinin parmakları kırıldı, Türkiye şampiyonu oldu - Tıkla İzle

Artvin’de gerçekleşen şampiyonaya damga vuran Batuhan Türker (11), rakibine vururken ters bir hareketle iki elinin parmaklarını kırdı. Şampiyonun belirleneceği final maçında iki elinin parmaklarının kırılmasına rağmen pes etmeyen Batuhan, rakibinin zayıf noktasından yakalamaması için acısını da içine attı. O halde tam 7 dakika mücadele eden Batuhan, Türkiye şampiyonu oldu.

“Kırıldığını rakibime belli etmemeye çalıştım”
Aylarca şampiyonaya hazırlandığını belirten Batuhan Türker, “Aylarca hazırlandım maça, gittiğimde finalde parmaklarımı kırdım ama bırakmadım. Yine devam ettim. Çok istiyordum maçı, o an acıyı unuttum, acısı vardı elbette ama bırakmadım. Parmağımın kırıldığını rakibe göstermemeye çalıştım zayıf noktamdan yakalayabilirdi. Devam ettim, kırılmamış gibi oynadım. Birinciliği aldım, Türkiye şampiyonu oldum mutluyum” dedi.

Maça psikolojik olarak da hazırlanmanın sonucunu yaşadı
Batuhan’ın boks macerasına adım atmasını sağlayan ve genç sporcuyu şampiyonaya hazırlayana antrenörü Cevat Aydın, “Sporcum Batuhan ile 6 ay boyunca hem fiziki olarak hem de psikolojik olarak bu maça hazırlandık. Final maçında sporcum bu maçı kazanmak için parmaklarını kırdı ve bu madalyayı kazandı. Önce ona teşekkür ediyorum bize bu duyguyu yaşattığı için. O an sorduğumda ellerinin sızladığını, acıdığını ama maçı almak istediğin söyledi. Biz en güzel hediyeyi İzmir’e getirdik. Devamı da olacak elimizden geldikçe İzmir’e en iyi madalyaları hem Avrupa hem Türkiye olsun getireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Mihrap Düzöz - Abdülaziz Baydilli

 


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