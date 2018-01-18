Öz kardeş katili yakalandı

Olay, 4 Ekim 2013 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, oğluna oyuncak almak için evden çıkıp, ‘Cuma Pazarı’na doğru giden Muhammet Said Tarhan'ın yolu aralarında daha önceden husumet bulunan öz kardeşleri Soner, Halit ve Erdal Tarhan tarafından kesildi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, her iki grup da kavgaya bıçakları da karıştırdı.

Halit Tarhan, “Sen, kardeşimiz Soner’i daha önce vurdun. Şimdi de biz seni vuracağız” dedikten sonra üç kardeş, Muhammet Said Tarhan’a bıçakla saldırdı. Kardeşler birbirlerini bıçaklarken, ağabeyi Muhammet Said Tarhan’ın ardı ardına sapladığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Soner Tarhan, kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kardeş katili olan ağabey olaydan sonra kaçtı.

Tarhan, ‘katil zanlısı’ olarak her yerde aranırken, yargılandığı davada da ‘yakın akrabayı öldürme’ suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi. Polis, tam 5 yıldır izini kaybettirmeyi başaran Tarhan’ın peşini bırakmadı ve onu, Narlıkuyu Mahallesi’nde saklandığı evde yakaladı.

Muhammet Said Tarhan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Fatih Keçe