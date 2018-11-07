Öz Kızından, Muhtara Korkunç Tuzak!

Suçunu itiraf eden G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesi Gümüşsu Mahallesi Muhtarı A.K., 1 ay önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. 21 gün yoğun bakımda kalan muhtar A.K. hayatını kaybetti.

Muhtarın vefatının ardından hastane tarafından alınan kan örneğinde gıda zehirlenmesine bağlı bulgular elde edilince durumdan şüphelenen jandarma ekipleri araştırmayı derinleştirdi. Çevre ve mahallede yapılan araştırma ve alınan ifadeler sonrası, A.K. ile aynı evde yaşayan kızı G.K. çapraz sorguya alındı. G.K., bir ay önce anne ve babası ile tartıştıklarını, evde bulunan isimsiz tarım ilacını yaptığı yemeğin içine kattığını ve bunun sonucunda babasının zehirlenerek ölümüne sebebiyet verdiğini itiraf etti. İfade doğrultusunda evde yapılan aramada zehir olarak kullanılan tarım ilacı bulunurken, G.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Hasan Eryılmaz

