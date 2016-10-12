Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Hınıs ilçesinde çiftçilik yapan İhsan E.’yi tanımadığı bir numaradan arayan dolandırıcılar evindeki 52 bin TL parayı emniyete getirmelerini istedi. İhsan E. evindeki 52 bin TL parayla emniyete yaklaştığı anda tekrar arayan dolandırıcılar İhsan E.’ye emniyete girmemesini, kendisini telefonda kızına bağlayacaklarını söyledi. İhsan E. kızı olarak tanıttıkları kişiyle telefonda görüştürdükten sonra dolandırıcıların verdiği banka hesabına dört seferde 52 bin TL parayı yatırdı. Bankadan çıktıktan sonra öğretmen olan kızı S.E’yi arayan baba İhsan E., kızına ‘Jandarmada mısın’ sorusuna ‘Ne Jandarması’ cevabını alınca dolandırıldığını anladı. Durumu emniyete bildiren 56 yaşındaki talihsiz adam, dolandırıcıların yakalanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

