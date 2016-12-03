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Ozan Arif: Beni Türk hekimlerine emanet edin

Yemek borusunda tümör olduğu için ameliyat olan ülkücü camianın önde gelen sanatçılarından Ozan Arif'in sağlık durumu iyi.

Ozan Arif: Beni Türk hekimlerine emanet edin

03 Aralık 2016 09:25

Yaklaşık 20 gün önce yutma güçlüğü şikayetiyle doktora başvuran Ozan Arif'in yemek borusunda tümöral kitle tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi'nde ameliyat edilen Ozan Arif'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ameliyatı, yemek borusu cerrahisinde Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başoğlu ile birlikte Doç. Dr. Yasemin Büyükkarabacak, Doç. Dr. Ayşen Taslak Şengül ve OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Başoğlu gerçekleştirdi.
Ozan Arif'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Başoğlu, "Başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyattan sonra beslenmeyle ilgili düzenlemeleri yaptık. Hastamızı birkaç gün daha misafir edeceğiz. 4-5 gün sonra hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz" dedi.

"O duaları hissettim"
Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Ozan Arif, "Öncelikle doktorlarıma ve hastane personelimize teşekkür ediyorum. Hamdolsun bu günümüze şükrediyoruz. Kaderde böyle şeyler yaşamak varmış, yaşadık. Allah'a şükürler olsun. Cenab-ı Allah bize göreceğimiz günler bahşetti. İyiyim. Günden güne iyiye gidiyorum. Sıradan bir ameliyat değildi. Cenab-ı Allah'ın indinde beni sevenlerin duaları benim kanatlarım oldular. Güç kaynağım oldular. Pilimin bittiği yerde batarya oldular. O duaları hissettim. Bu duyguyu ancak ileride manzumelerle ifade edebilirim diye düşünüyorum. Burada yaşadığım günleri unutmayacağım. Bana dua edenin duacısıyım" diye konuştu.

"Ben duygu adamıyım"
Yurt dışında ameliyat olmak istemediğini söyleyen Ozan Arif, "Yurt dışında ameliyat olmam konusunda bana öneriler geldi. Ben önemsemedim ve burada ameliyat olmak istedim. Zaten burada işini çok iyi yapan arkadaşlarımız var. Burada olduğum süre içinde Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözünü daha iyi anladım. Ben duygu adamıyım. Benim duygularımı buradaki insanlar anlayabilir" şeklinde konuştu.

Kenan Akyüz 

 

Etiketler: Ozan Arif


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