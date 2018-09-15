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Ozan Kabak: 'Daha çok çalışarak inşallah bu formayı bırakmayacağım'

Ozan Kabak: 'Daha çok çalışarak inşallah bu formayı bırakmayacağım'
Ozan Kabak: 'Daha çok çalışarak inşallah bu formayı bırakmayacağım'

Galatasaray’ın genç futbolcusu Ozan Kabak, Teknik Direktör Fatih Terim’e şans verdiği için teşekkür ederek, “Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyordum. Elimden geleni yaptım. Gerçek Ozan bu değil, daha fazlası. Daha çok çalışarak inşallah bu formayı bırakmayacağım” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. İlk kez 11'de başlayan sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Ozan Kabak, basın mensuplarına konuştu. Teknik Direktör Fatih Terim'e şans verdiği için teşekkür eden Ozan Kabak, “Böyle zor maçta bana ilk 11'de şans verdi. Ben de elimden geleni yapıp, onun güvenini boşa çıkarmamaya çalıştım. Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyordum. Elimden geleni yaptım. Gerçek Ozan bu değil, daha fazlası. Daha çok çalışarak inşallah bu formayı bırakmayacağım. Taraftarlarımız hep arkamda durdu. Saha içinde itici bir güç oldu. Taraftarlara ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın
 

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