Ozan Korkut: 'Bayrak yarışında koşma sırası bizde'

Galatasaray’da 26 Mayıs’ta yapılacak olan olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıklayan Ozan Korkut, divan kurulu toplantısında konuşma yaptı. Başvurunun kabul edildikten sonra yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyleyen Korkut, "Kendimizi tanıtmadan herhangi bir çalışmaya başlamak istemedik. Bu açıklamayı sizlerin huzurunda yapmayı uygun gördük. Ben ve ekibim, kulübümüzün yönetimine talibiz. Üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Tüm başkan adaylarına başarılar dilerim. Kulübümüzün önündeki zorlukların farkındayız. Ekip olarak bu zorlukların üstesinden geleceğiz. 9-10 yaşlarında bir turnuva için bir yere gittik. Uzun boylu bir abimiz geldi ve "Galatasaray gelmiş, burada mı kalır" diyerek bizi 5 yıldızlı bir otele götürdü. O uzun boylu abimiz, rahmetli başkanımız Özhan Canaydın’dı. O gün hissettiklerim, beni Bursa’da camları kırık bir otelden önce Galatasaray Lisesi’ne, ardından Erdoğan Teziç abimizin desteğiyle NCAA Amerikan Basketbol Ligi’ne götürdü. Biz Galatasaraylı olmayı sizlerden öğrendik. Siz uygun görürseniz bu sorumluluğu almak istiyoruz ve zamanı geldiğinde devretmek istiyoruz. Dursun Özbek Başkan, erken seçim ilan ettiğinde biz hazırız dedik ancak Galatasaray’dan aldığımız terbiye, beklememizi gösteriyordu. Bizler bayrağı teslim almaya hazır olduğumuzu söyledik. Mayıs ayında üzerimize düşeni yapacağımızı ifade ettik. Bugün büyüklerimize verdiğimiz sözü tutarak karşılarındayız. Galatasaray’da bir söz verilirse tutulur. Belli yaşlardayız ama bize genç denilmesi çok hoşumuza gitti. Bu bayrak yarışında koşma sırası artık bizlerde ve bu turu en hızlı bizim koşacağımızı düşünüyoruz. Bazen problemleri konuşmaktan fırsatları konuşamıyoruz. Aramızda farklı fikirler de oldu. Tek bir Galatasaray vardır anlayışıyla hareket ediyoruz. Öncelikli görevimiz geleneklerimizi korumak ve genç nesle teslim etmektir" diye konuştu.

"Galatasaray, Galatasaraylılar’ındır"

Camia olarak ayağa kalkacaklarını söyleyen Korkut, "Bu durumda ne mali problem kalır, ne de sportif başarı eksik kalır. Seçilmemiz durumunda futbol takımını FFP kurallarına uygun yöneteceğiz. Avrupa bizim olmazsa olmazımızdır. Ligde zafere koşan Fatih Terim ve futbolcuların bize zafer yaşatacağına inancımız tamdır. Camia olarak arkalarında olduğumuzu hissetmeleri gerekiyor. Stat ve antrenman sahalarımızla birlikte en üst standartta tesislerimiz olacak. Ali Sami Yen Spor Lisesi’ni hayata geçireceğiz. Hem sahada hem masa başında güçlü olacağız. Euroleague A Lisansı’na sahip bir basketbol takımı oluşturacağız. Türkiye’de spor, ancak Galatasaray içinde olursa başarıya gider. Bizim oluşturacağımız Olimpik hareket, 2024 Olimpiyatları’nda da başarının temeli olacak. Florya’nın taşınmasından Galatasaray Adası’na kadar birçok bekleyen konu var. Ada’nın faaliyete geçmesi için her türlü proje hazır. Zorlukların farkındayız. Problemin kaynağını düzelttiğimizde mali tablolar da düzelecektir. Problemleri bir sonraki nesle taşımak için değil, problemleri kaynağında kurutmak için göreve talibiz. Bizim olmazsa olmazımız, Galatasaray, Galatasaraylılar’ındır ve böyle kalacaktır” dedi. Ozan Korkut, konuşmasının ardından yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarını tanıttı.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu